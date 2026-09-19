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Сбиты еще пять БПЛА ВСУ, летевших в направлении Москвы

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ ликвидированы еще пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что вражеские дроны были своевременно уничтожены в воздухе. 

На участках, где упали обломки и фрагменты сбитых летательных аппаратов, задействованы сотрудники экстренных служб.

В 03:43 Собянин сообщал о ликвидации пяти БПЛА ВСУ. Они тоже летели в направлении Москвы.

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