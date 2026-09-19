Депутаты местного Совета проголосовали в Люберцах

Депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В Люберцах работают 198 избирательных участков. В течение трех дней люберчане могут прийти на свой участок с 08:00 до 20:00. Я сегодня проголосовал и пообщался с жителями», — сказал Александр Шлапак.

В дни голосования депутаты Московской областной Думы и местного Совета также посетили участки в разных частях Люберец. Они общались с членами участковых комиссий, знакомились с организацией работы и отвечали на вопросы жителей.

Само голосование в округе проходит в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Все 198 участков открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Их работу обеспечивают 1924 члена участковых избирательных комиссий.

Помимо голосования непосредственно на участке, жители Московской области, которые заранее подали заявление, могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.