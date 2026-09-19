В Долгопрудном за ходом выборов наблюдают ветераны СВО

Ветераны спецоперации — люди с активной жизненной позицией. По их мнению, каждый долгопрудненец должен осознавать свою гражданскую ответственность за будущее страны и региона, сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Поэтому члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО уже проголосовали. А самые активные остались на избирательных участках в качестве наблюдателей.

«Мы следим за прозрачностью и легитимностью выборов. Хотим, чтобы каждый избиратель был уверен в том, что его голос будет передан именно тому кандидату, которого он считает достаточно подготовленным и ответственным, чтобы определять внутреннюю политику страны в ближайшие пять лет», — рассказал член Ассоциации Антон Сивоконь

Всего за ходом выборов-2026 в Долгопрудном наблюдают более 300 человек. В их полномочия входит контроль за соблюдением избирательного законодательства при выдаче бюллетеней, в ходе голосования и при подсчете голосов, реализацией прав избирателей с ограниченными возможностями, а также фиксация нарушений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.