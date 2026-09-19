Памфилова рассказала об отражении мощных кибератак на систему ДЭГ Москвы

Мощная кибератака идет на московскую платформу дистанционного электронного голосования. Однако возникшие внешние воздействия никак не отражаются на ходе избирательного процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой в информационном центре комиссии.

Она уточнила, что интенсивные атаки со стороны киберпреступников фиксировались в ночное время. Они продолжаются в настоящий момент.

При этом Памфилова подчеркнула, что рядовые граждане не столкнулись ни с какими сбоями. Благодаря надежным и современным комплексам защиты все вредоносные попытки успешно блокируются в штатном режиме.

По оценке председателя ЦИК, избиратели продолжают спокойно выражать свое мнение без каких-либо технических препятствий.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

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