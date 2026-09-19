Глава Щелково Андрей Булгаков проголосовал на выборах

В Подмосковье идет второй день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Сегодня свой выбор на избирательном участке в микрорайоне Жегалово сделал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. В этот день на участок также пришли проголосовать участники СВО, депутаты, молодежь и местные жители, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Андрей Булгаков отметил особую роль микрорайона Жегалово для него и подчеркнул активность местного сообщества.

«Жегалово для меня — особенное место. Здесь всегда чувствуется настоящее соседское сообщество: люди знают друг друга, переживают за свой микрорайон и активно участвуют в его развитии. Многое мы сделали вместе», — сказал Андрей Булгаков.

Избирательные участки работают сегодня до 20:00, а также завтра, 20 сентября, с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего избирательного участка можно: на сайте ЦИК России; в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги»; в информационно-справочном центре ЦИК России по телефону 8 (800) 200-00-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.