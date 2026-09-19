В Мособлизбиркоме заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах

Голосование на территории Московской области продвигается в спокойном ритме, при этом фиксируемые показатели свидетельствуют об отсутствии каких-либо серьезных отклонений или нарушений. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026», ссылаясь на заявление секретаря Мособлизбиркома Руслана Фурса в рамках брифинга в Центре общественного наблюдения.

По информации ЦИК, актуальной на 15:00, никаких существенных сбоев или правонарушений зарегистрировано не было. Фурс пояснил, что обработка поступающих сведений осуществляется в бесперебойном режиме как непосредственно через площадку Центра общественного наблюдения, так и с помощью функционирующей не первый год региональной «Службы заботы».

Дополнительно работают телефонные линии связи непосредственно в Мособлизбиркоме и в каждом территориальном органе. Спикер добавил, что поступает значительный объем обращений, консультативных вопросов и сигналов. Каждый из них проходит обязательную проверку и детальную проработку. Однако фактов, требующих серьезного реагирования, не выявлено.

Отдельно Руслан Фурс затронул тему визитов международных экспертов, охарактеризовав прошедший день как крайне насыщенный по числу зарубежных гостей. Площадку посетили четыре делегации, среди которых находились наблюдатели по линии ШОС, ОДКБ и Социнтерна. На объекте присутствовали делегаты из государств Африки, Южной Америки, включая Перу и Мексику, а также представители Китая и стран Содружества.

Как подчеркнул спикер в ходе брифинга, на основе имеющихся данных зарубежные специалисты получили наиболее позитивные впечатления от увиденного. Фурс резюмировал, что многих зарубежных гостей не просто впечатлил, но и искренне удивил масштабами уровень внедрения цифровых сервисов и технологических решений в избирательный процесс.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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