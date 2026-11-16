У берегов Камчатки за несколько часов зафиксированы три землетрясения
В Тихом океане у восточного побережья Камчатки с разницей в несколько часов произошли три землетрясения, сообщает ТАСС.
Наиболее сильное из землетрясений произошло в 168 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 49 км под морским дном.
Спустя 3 часа в 161 км от столицы региона случилось землетрясение магнитудой 3,8, а рано утром сейсмособытие магнитудой 3,6 зафиксировали в 193 км от Петропавловска-Камчатского.
Отмечается, что тревога цунами не объявлялась.
30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
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