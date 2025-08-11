На Камчатке зафиксированы более 50 афтершоков после землетрясения
За последние сутки сейсмологи зарегистрировали 54 афтершока на Камчатке, при этом жители региона ощутили шесть из них.
Как сообщили в региональном МЧС, сила толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
Повышенная сейсмическая активность наблюдается после недавнего мощного землетрясения, последствия которого продолжают изучать специалисты.
Одновременно сохраняется угроза выпадения вулканического пепла от извергающегося Ключевского вулкана в двух населённых пунктах полуострова.