На Камчатке зафиксированы более 50 афтершоков после землетрясения Общество сегодня в 03:05

За последние сутки сейсмологи зарегистрировали 54 афтершока на Камчатке, при этом жители региона ощутили шесть из них.

Как сообщили в региональном МЧС, сила толчков варьировалась от 2 до 4 баллов. Повышенная сейсмическая активность наблюдается после недавнего мощного землетрясения, последствия которого продолжают изучать специалисты. Одновременно сохраняется угроза выпадения вулканического пепла от извергающегося Ключевского вулкана в двух населённых пунктах полуострова.