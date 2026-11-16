Россиянам напомнили о смертельной опасности худобы в День борьбы с анорексией

Ежегодно 16 ноября в мире проходит Международный день борьбы с анорексией, который также известен как День без диет. Дату отмечают с 2005 года.

Первые клинические упоминания об этом тяжелом нервном расстройстве, грозящем полным истощением и летальным исходом, датируются еще XVII веком и принадлежат английскому врачу Ричарду Мортону. Однако массовой проблемой анорексия стала в XX столетии на фоне навязываемых индустрией моды и СМИ стандартов худобы, вытеснивших естественные параметры тела и спровоцировавших повальное увлечение экстремальными диетами.

В основе заболевания лежит сочетание социальных, психологических и биологических причин. При этом ключевым триггером нередко выступает давление со стороны семьи, сверстников или общественных стереотипов.

У страдающего анорексией искажается восприятие собственной внешности. Даже при критическом дефиците веса человек продолжает считать себя недостаточно худым, отказывается от пищи и изнуряет организм тренировками, отрицая наличие болезни. Финальной стадией становится кахексия — необратимая дистрофия внутренних органов и угнетение их функций, приводящие к гибели.

Согласно статистике, в группе основного риска находятся девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Однако болезнь стремительно молодеет, а общее число пациентов увеличивается.

Из-за высокой летальности, достигающей 10% от числа заболевших, и тяжелых последствий для здоровья в ряде государств уже ввели запрет на привлечение чрезмерно худых моделей к показам и рекламе.

Врачи подчеркивают, что самостоятельно справиться с расстройством невозможно. Пациентам необходима длительная комплексная терапия под контролем диетолога и психотерапевта при обязательной поддержке близких.

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