Игорь Брынцалов: на всех участках обеспечена безопасность и видеонаблюдение

С 18 по 20 сентября в Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной Думы, а также в четырех муниципалитетах — местных советов. Спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов посмотрел, как организовано голосование в Реутове — вместе с главой наукограда Алексеем Ковязиным и главой Балашихи Сергеем Юровым он посетил избирательные участки № 2662, № 2663, № 2664 и № 2665 в школе № 6, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе посещения Игорь Брынцалов пообщался с членами избирательных комиссий и наблюдателями. По его словам, голосование проходит штатно.

«Поговорили с представителями всех четырех комиссий. По словам членов УИК, явка сегодня гораздо больше, чем вчера. И это естественно, так как выходной. Видим, что многие приходят и голосуют с детьми. Самое главное — на всех участках обеспечена безопасность и видеонаблюдение, присутствуют наблюдатели. Организация выборов в Реутове всегда была на хорошем уровне. И сегодня мы в этом еще раз убедились», — отметил председатель Мособлдумы.

Главное, как подчеркнул парламентарий, неизменным остается настроение жителей — они понимают, зачем идут. Своими мыслями избиратели делились охотно.

«Я хожу всегда, и всегда с хорошим настроением. Это долг каждого человека, кто заинтересован в жизни в России и хочет, чтобы все было хорошо у нас с вами. И семья моя мою позицию разделяет», — сказала житель Реутова Галина Артемова.

В округе, как подчеркнул Алексей Ковязин, насчитывается 46 участковых избирательных комиссий, за которыми закреплено свыше 68 тысяч избирателей. Кому вариант очного голосования неудобен, выбирают дистанционное электронное голосование. Кто не может прийти на участок по состоянию здоровья — могут сделать свой выбор на дому.

Всего в Московской области открыто порядка 3,9 тысячи участков, из них 52 — организованы в местах временного пребывания избирателей.

«Слова благодарности коллективам, которые работают на избирательных участках: председатели и члены комиссий. Это больше тридцати шести тысяч человек, и их большой труд — три дня голосования, с восьми утра до восьми вечера постоянно находиться в процессе организации выборов. Слова благодарности, конечно, и наблюдателям — каждая партия направила своих представителей. Мы видим, что они присутствуют в каждой комиссии. Это тоже важная составляющая для того, чтобы выборы состоялись, были прозрачными и имели легитимный характер», — сказал в завершении встречи Игорь Брынцалов.

Участки работают 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Найти свой участок можно: в разделе «Выборы» на Госуслугах, на сайте ЦИК России, по телефону информационно-справочного центра ЦИК России — 8-800-200-00-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.