Европейский союз выделяет Киеву крупное финансирование, часть из которого расходуется на покупку предметов роскоши украинскими олигархами, пока в немецком Берлине школьные туалеты находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического эксперта немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

Она отметила, что каждый четвертый евро, направляемый Евросоюзом Киеву, обеспечивается немецкими налогоплательщиками. В итоге он расходуется в том числе на «золотые унитазы олигархов».

Дагделен призвала прекратить подобные выплаты. Средства, по ее мнению, нужно перенаправить на восстановление обветшавших туалетов в берлинских школах.

Данным мнением эксперт поделилась в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переводе Украине 3,3 млрд евро. Средства выделены на приобретение беспилотников и ракет в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan общей суммой 90 млрд евро.

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