Герой России Людмила Болилая проголосовала на выборах в Подмосковье

За ее плечами — годы работы в скорой помощи, служба в зоне СВО, спасение раненых и тяжелое ранение. В мае 2025 года Людмиле была вручена «Золотая Звезда» Героя России.

«Я привыкла не оставаться в стороне от того, что считаю важным. Сегодня пришла на избирательный участок, чтобы самостоятельно сделать свой выбор. У каждого человека есть собственная позиция, и я считаю принципиальным уважать право каждого ее выразить», — сказала Людмила Болилая.

Члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области продолжают принимать участие в голосовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.