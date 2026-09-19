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Еще шесть дронов сбили на подлете к Москве

Спецоперация

Уничтожены еще шесть украинских дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

БПЛА были сбиты средствами ПВО Минобороны.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Днем Собянин сообщал об уничтожении еще 10 дронов на подлете к Москве. До этого, в ночь на 19 сентября, были ликвидированы пять БПЛА.

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