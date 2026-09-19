Высокий уровень прозрачности и контроля за ходом избирательного процесса в Московской области отметил сопредседатель подмосковного отделения организации «Деловая Россия» Роман Харланов. В рамках рабочего визита он детально изучил функционирование Центра общественного наблюдения, базирующегося в Одинцове, сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Общественный деятель выразил восхищение действующим комплексом видеомониторинга. Он назвал его технологическим прорывом, который кардинально сберегает время и полностью исключает необходимость объезжать десятки избирательных участков ради проверки порядка.

Харланов подчеркнул, что инфраструктура площадки позволяет в онлайн-режиме убеждаться в неукоснительном соблюдении законодательства и моментально разрешать появляющиеся вопросы. По его словам, запуск такого объекта стал мощнейшим шагом вперед для всего региона. Ознакомление с непрерывной трансляцией с сотен камер полностью снимает любые сомнения в открытости и легитимности процедуры выборов.

Размышляя о значении участия каждого гражданина в жизни государства, Харланов указал, что выборы служат реальным инструментом волеизъявления и поддержки наиболее убедительных кандидатских программ. Приходя на избирательные участки, жители собственными руками формируют руководящий состав ключевых органов власти — начиная от местных Советов и заканчивая Государственной думой, обеспечивая тем самым надежную защиту собственных интересов в парламентах всех уровней.

Кроме того, Харланов сказал, что собирается отправиться на избирательный участок на следующий день вместе со своей большой семьей — родителями и детьми. Он заметил, что для младшей дочери это событие станет особенным, так как она воспользуется своим избирательным правом впервые.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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