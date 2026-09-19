Треш-стримеры жестоко убили кролика в прямом эфире в Петербурге

Треш-стримеры в Санкт-Петербурге издевались над кроликом в прямом эфире, а затем жестоко убили его ради донатов, сообщает SHOT .

Эфир устроили 41-летний Егор С. и 25-летний Артем И. Жуткие кадры с издевательствами над животным затем появились в Сети и вызвали большой скандал.

Как признавались стримеры, они сломали кролику лапы и позвоночник, после чего закопали его. Все это они делали ради донатов.

Неравнодушные жители просят привлечь живодеров к ответственности — возбудить против них уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Ранее в эфире треш-стримеров появлялся щенок, которого швыряли перед камерой. Судьба животного неизвестна. Также сообщается, что треш-стример Артем издевался над больными людьми и занимался пропагандой ЛГБТ*.

*Движение признано в России экстремистским и запрещено.

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