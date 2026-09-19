Рожнов сравнил ситуацию на участках с картинкой в центре общественного наблюдения

Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов нанес визит в Центр общественного наблюдения, расположенный в Одинцове, где сопоставил видеотрансляцию на мониторах с фактическим положением дел на избирательных участках. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Парламентарий рассказал, что за первые двое суток избирательной кампании лично совершил инспекционный объезд 43 избирательных участков своего округа, чтобы оценить организационные процессы непосредственно на местах. Прибыв в Центр общественного наблюдения, депутат попросил вывести изображение с тех же объектов на ключевую видеостену.

По словам Рожнова, транслируемое изображение отличается высокой четкостью и детализацией. В кадре отчетливо видны урны для бюллетеней, действия членов участковых избирательных комиссий и каждый приходящий избиратель.

Зампред Мособлдумы акцентировал внимание на роли видеофиксации в обеспечении высокой степени открытости избирательной процедуры. Он напомнил, что практика работы Центра общественного наблюдения применяется в Подмосковье уже порядка семи-восьми лет. Она уже подтвердила свою продуктивность.

Рожнов отметил, что преимущественная часть избирательных участков оснащена прямой онлайн-трансляцией. На прочих площадках ведется беспрерывная запись. Благодаря этому любой участник процесса — от наблюдателя и кандидата до представителя средств массовой информации — имеет возможность лично убедиться в абсолютной легитимности и прозрачности происходящих процедур.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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