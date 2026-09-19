Бойцы Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО записали обращение о выборах с передовой
Фото - © Канал «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС
Члены Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области записали обращение с передовой, посвященное выборам, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС.
Несмотря на сложные условия службы, бойцы находят возможность принять участие в голосовании и передают землякам короткое послание: «Голосуйте. Это важно».
Всего три слова. Именно так наши товарищи выразили свою позицию, находясь вдали от родных и близких.
Для них участие в выборах — личное решение, которое они принимают даже в непростых обстоятельствах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.