Ассоциация ветеранов СВО Московской области продолжает участвовать в выборах

Члены отделений Ассоциации ветеранов СВО Московской области приходят на избирательные участки в своих городах и округах, чтобы реализовать свое избирательное право, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

«Каждый приходит на участок со своими убеждениями и самостоятельно принимает решение. Для меня принципиально важно, чтобы уважалось право каждого человека на собственный выбор. Участие в общественной жизни — это возможность не оставаться в стороне от событий, которые происходят в родном регионе», — сказал герой России, руководитель Балашихинского отделения Ассоциации Иван Клещерев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.