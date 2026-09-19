Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья проголосовала на выборах

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова приняла участие в выборах и отдала свой голос, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

Наталья Нестерова ежедневно занимается вопросами поддержки бойцов и их семей, участвует в реализации социальных проектов и помогает нашим товарищам возвращаться к мирной жизни.

Сегодня она присоединилась к членам Ассоциации, которые реализуют свое избирательное право.

«Сегодня вместе с семьей я приняла участие в голосовании и сделала свой выбор. Для меня принципиально важно, чтобы каждый человек мог самостоятельно выразить свою позицию и быть уверенным в соблюдении своих избирательных прав. Мы ежедневно работаем с людьми, слышим их проблемы и знаем, насколько важно уважать мнение каждого. Это касается и выборов», — сказала Наталья Нестерова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.