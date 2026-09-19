Представители подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО активно участвуют в выборах

Идет второй день голосования. Представители Ассоциации ветеранов СВО Подольска уже делают свой выбор — кто приходит на участки, а кто голосует дистанционно. Но каждый — осознанно, ответственно и с активной гражданской позицией, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Мы все должны сделать свой выбор, сегодня это очень важно. Наши ребята голосуют на передовой, а для нас не является большой сложностью прийти на избирательный участок», — рассказал заместитель председателя подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка.

Члены организации отмечают, что сегодня особенно важно проявить единство и поддержать курс на развитие страны. Ветераны, прошедшие через испытания, как никто понимают цену стабильности и мира. Их пример показывает, что участие в выборах — это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на будущее своего города и региона.Каждый голос — наш вклад в будущее!

Чтобы записаться на прием в Ассоциацию ветеранов СВО Подольска обращайтесь по номеру телефона: +7 916 416 9218.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.