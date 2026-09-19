Иностранные гости изучили работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

Член общественной палаты Московской области Святослав Громов рассказал, что в субботу вместе с зарубежными партнерами подмосковные общественники посетили образовательный центр «Багратион», где расположены три избирательных участка, а также университет МГИМО и Центр общественного наблюдения в Одинцове, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

По его словам, все прошло в дружеской атмосфере. Гости задавали вопросы, которые коснулись не только избирательной комиссии, но и образовательного процесса.

«Уезжая, наши гости, я думаю, остались довольны нашей избирательной системой. Я призываю всех учиться и дарить эти практики всем странам, которые сегодня взаимодействуют с нами», — сказал Громов.

Член общественной палаты Московской области Ольга Попова на брифинге в ЦОНе рассказала, как иностранные гости, посетившие Центр общественного наблюдения, оценили подготовку подмосковных наблюдателей. По ее словам, они были приятно удивлены качеством его работы.

«Вчера и сегодня Центр общественного наблюдения посетило большое количество иностранных наблюдателей. Они все высоко оценивают подготовку наших наблюдателей, а также прозрачность организации процесса.», — рассказала Попова.

Она добавила, что прямо из Центра общественного наблюдения было сделано подключение к избирательным участникам, которые впоследствии иностранные гости смогли посетить.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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