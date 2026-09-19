Около 200 членов Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья работают наблюдателями на выборах

Около 200 членов Ассоциации ветеранов СВО Московской области работают наблюдателями на выборах, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

Они присутствуют при избирательных процедурах, следят за соблюдением установленного порядка и фиксируют происходящее в рамках своих полномочий. И у каждого из них — своя история.

Член Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Юрий Назаровец в 90-х годах окончил школу № 5 Солнечногорска. А сегодня вновь вернулся в ее стены. Только теперь не в качестве ученика, а в качестве наблюдателя на выборах.

Когда-то здесь проходили его школьные годы. Сегодня он выполняет другую задачу — следит за соблюдением избирательных процедур на знакомом участке.

Для Ассоциации это еще один пример того, как наши ветераны после возвращения со службы продолжают участвовать в жизни родных городов и округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.