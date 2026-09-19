Явка по завершению второго дня голосования на выборах составляет 44,38%

Явка на момент завершения второго дня голосования на выборах в Госдуму составляет 44,38%, сообщает ЦИК РФ.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

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