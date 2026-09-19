Член штаба общественного наблюдения Яна Гайша посетила избирательные участки в Подольске

19 сентября в ходе осмотра работы участков для голосования член штаба общественного наблюдения Яна Гайша пообщалась с членами участковых избирательных комиссий, жителями и наблюдателями. Главной темой обсуждения стало удобство и доступность процесса голосования, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Особое внимание уделили дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Как отметили на участках, большинство членов комиссий и наблюдателей сами воспользовались этой возможностью. Это позволило им сэкономить время и сосредоточиться на дежурстве непосредственно на участках, обеспечивая прозрачность выборного процесса.

Яна Гайша высоко оценила роль ДЭГ.

«То, что появилось дистанционное электронное голосование — это замечательно. Потому что это дало возможность проголосовать людям, которые, например, работают на скорой, на дежурстве или допоздна. У них график работы, который не позволяет прийти на участок. Но они могут это сделать с помощью ДЭГ. Это замечательная возможность для всех желающих принять участие в голосовании», - сказала Гайша.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.