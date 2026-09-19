Евгений Патрушев проголосовал вместе с супругой на выборах в Подольске

Во второй день голосования избирательный участок № 2379 посетил ветеран военной службы, участник боевых действий, первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На выборы он пришёл вместе с супругой и сыном.Патрушев отметил, что участие в голосовании всей семьёй — это проявление гражданской ответственности и вклад в стабильное будущее округа, региона и всей страны.

«Всей семьёй приняли участие в голосовании. Для нашего городского округа, для Московской области и для всей России эти выборы очень важны, потому что сегодня необходимо сохранить стабильность и поступательное развитие нашей страны. Голосование — это реальная возможность влиять на развитие округа и реализацию ключевых проектов. Приглашаю всех жителей не оставаться в стороне и принять участие в этом ответственном событии. Сделать свой выбор можно сегодня до 20:00, а также завтра в течение всего дня — с 8:00 до 20:00», — подчеркнул Евгений Патрушев.

Избирательные участки муниципалитета продолжают работу в штатном режиме. Отдать свой голос жители могут как лично на участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.