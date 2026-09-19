В Подольске продолжают голосовать молодые избиратели

Молодых людей, недавно достигших 18-летия, встретили на избирательных участках № 2311, 2320, 2392, 4004 и 4009. Так, на УИК № 4009 для впервые голосующего избирателя этот день стал особенно запоминающимся. Члены участковой комиссии тепло поздравили юношу со знаменательным жизненным событием и вручили ему памятный сувенир. Сам молодой человек признался, что перед визитом на участок немного волновался, однако сама процедура регистрации и заполнения бюллетеня оказалась понятной и быстрой.

По традиции всем избирателям, голосующим в первый раз, вручают подарки от избирательной комиссии: портативные внешние аккумуляторы, фирменные блокноты, стикеры и брелоки.Члены комиссий отмечают, что молодое поколение активно проявляет свою гражданскую позицию. Избирательные участки округа открыты до 20:00.