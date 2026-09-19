Первый голос: история Тимофея из Подольска

В дни голосования мы выбираем не только будущее страны и нашего округа. А еще и видим поколение ребят, которым это будущее предстоит строить. Один из них Тимофей Баженов. В этом году ему исполнилось 18 лет, и он впервые пришел на выборы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Свой первый голос Тимофей отдал на избирательном участке № 1128, который находится во втором корпусе школы № 33. Активная гражданская позиция для него — семейная традиция. Старший брат Михаил еще со школы состоит в «Молодежной лиге», является автором фестиваля «Маркет Бочка». Сестра Даша много лет занималась волонтерством. Тимофей с гордостью продолжает их путь.

А еще Тимофей — настоящий спортсмен. С пяти лет занимается кекусинкай, уже получил звание кандидата в мастера спорта и представляет Подольск на соревнованиях по всей стране. Сейчас он учится на третьем курсе Подольского социально-спортивного колледжа. Возможно, совсем скоро в одной из школ появится замечательный преподаватель физкультуры.

Но особенно впечатляет волонтерская работа. Уже больше четырех лет Тимофей участвует в патриотических спектаклях, читает «Сказки на ночь» воспитанникам интерната для детей с ТНР и ОВЗ, помогает в экологических акциях и образовательных проектах. А ко Дню защитника Отечества сам организовал для студентов квест «Герои наших эпох». Как волонтер Подмосковья, он активно участвует и в муниципальных, и в областных мероприятиях.

«Для меня волонтерство — это про помощь людям здесь и сейчас, а выборы — про то, каким будет наше завтра. Сегодня мы сами формируем среду, в которой будем учиться, строить карьеру, реализовывать себя. Прийти на участок, опустить бюллетень — очень сильное чувство. Понимаешь, что ты не зритель, а участник», — поделился Тимофей.

За первое голосование он получил яркий значок «Я проголосовал» с российским триколором и памятный подарок.

«Пример Тимофея и тысяч других активных ребят доказывает: у нашего Подольска хорошее завтра», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.