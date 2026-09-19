Фельдшер Подольской станции скорой медицинской помощи принял участие в голосовании на рабочем месте во время дежурства

Профессия медика скорой помощи требует непрерывного присутствия на посту: вызовы поступают круглосуточно, и покинуть дежурство для посещения избирательного участка невозможно. В этом году решить проблему графиков и плотного потока работы подольским врачам помогает электронный формат голосования, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Сегодня я нахожусь на суточной смене и, к сожалению, лично прийти на избирательный участок не могу — вызовы и забота о пациентах не ждут. Но благодаря системе ДЭГ сделать свой выбор можно прямо со смартфона, буквально не отрываясь от работы. Это очень удобно и экономит время, что для медиков особенно ценно», — отметил фельдшер скорой медицинской помощи Артем Любимов.

Дистанционное электронное голосование становится все более популярным среди специалистов экстренных служб, врачей, спасателей и работников предприятий с непрерывным циклом производства — всех тех, чей рабочий график не позволяет отлучиться на традиционные избирательные участки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.