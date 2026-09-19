Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья объединяет тех, кто прошел передовую и знает цену спокойствию. Они видели, как хрупок мир, и как важно его беречь. Поэтому сегодня они снова в строю — на гражданском фронте. Своим примером они передают детям главный урок: Родина начинается с твоего выбора. Не оставаться в стороне — значит быть хозяином своей земли, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

Есть особая сила в том, когда на избирательный участок приходит не один человек, а целая семья. Когда рядом с ветераном СВО — его жена, дети, а иногда и родители. В такие моменты понимаешь: здесь не просто голосуют — здесь строят будущее.

Это и есть настоящая эстафета поколений. От отца к сыну, от матери к дочери — любовь к России, ответственность за ее судьбу и вера в то, что вместе мы — сила.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.