Председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков принял участие в голосовании

Вместе с женой и младшим сыном Председатель Совета депутатов округа Игорь Науменков пришел на свой избирательный участок 19 сентября, чтобы отдать голос за будущее нашего округа. Свой выбор он сделал на участке № 2217 на улице Литейной, 27, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Прошел обязательную процедуру регистрации, получил бюллетень, заполнил его в кабине для голосования и опустил в урну. Игорь Науменков отметил хорошую организацию процесса.

«Все четко, спокойно, без суеты — именно так и должна работать избирательная система», — отметил он.

Отдельно Игорь Владимирович пообщался с членами участковой комиссии и общественными наблюдателями. Отметил, что все продумано, начиная от навигации на входе и заканчивая внимательным отношением к каждому пришедшему.

«Стандарты открытости соблюдаются полностью — это важно, потому что доверие к выборам складывается именно из таких деталей», — сказал Науменков.

На участке руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретил людей разного возраста, с разными взглядами, но их всех объединяет одно: желание, чтобы наш округ и дальше развивался. И это правильно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.