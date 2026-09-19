Более четырех тысяч ветеранов СВО проголосовали на выборах в Подмосковье

Более четырех тысяч ветеранов специальной военной операции уже отдали свои голоса на избирательных участках в Подмосковье, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

Члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области принимают активное участие в выборах. Они не только реализуют свое избирательное право, но и содействуют обеспечению прозрачности голосования, работая общественными наблюдателями.

«Мы привыкли подтверждать свою позицию поступками. Сегодня каждый из нас самостоятельно делает свой выбор на избирательном участке. Для меня важно, чтобы голосование проходило открыто, с соблюдением закона и уважением к решению каждого человека. У каждого есть право на собственное мнение, и это право необходимо уважать», — отметил Роман Косянчук, руководитель отделения Ассоциации в муниципальном округе Шаховская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.