Руководитель Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО проголосовал дистанционно

Руководитель Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Михайлов принял участие в голосовании с помощью системы ДЭГ, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

Не покидая рабочего места, он воспользовался электронным форматом голосования. Вся процедура заняла несколько минут.

«Для меня выборы — это очень важный этап развития страны: мы выбираем путь, которым будем двигаться дальше. Поэтому я всегда принимаю участие в голосовании», — отметил Сергей Михайлов.

По словам руководителя отделения, многие ветераны СВО уже проголосовали лично, а некоторые присоединились к работе на избирательных участках в качестве наблюдателей.

Одни приходят на участки. Другие выбирают дистанционный формат. Третьи следят за соблюдением избирательных процедур.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Также выборы муниципальных депутатов проходят в ряде округов.

Дистанционное электронное голосование предусмотрено для избирателей Подмосковья, отвечающих установленным условиям.

Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.