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Сочи затопило после сильнейшего ливня: машины уходят под воду

Происшествия
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Сочи накрыло мощным ливнем: улицы уходят под воду, а машины тонут, сообщает SHOT.

В некоторых местах уровень воды поднялся выше колена. Движение транспорта там остановилось: машины не справляются с потоками воды и глохнут. Во всем городе наблюдаются сильные пробки.

На склонах и лестницах появились местные «водопады». Пляж также оказался затоплен. Вода накрыла расположенные там магазины, из-за чего продавцы оказались заблокированы — они не могут выбраться из ловушки. Люди ждут, когда вода спадет.

На одной из улиц повалило дерево, повреждена одна машина. Местных жителей и туристов просят не посещать пляжи и держаться подальше от шатких конструкций. Прогнозируется, что ливень пройдет и завтра.

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