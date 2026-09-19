Герой ДНР Кирилл Соснин проголосовал в Люберцах

Ветеран СВО, Герой ДНР, кавалер двух орденов Мужества, финалист программы «Герои Подмосковья» и руководитель спортивной школы олимпийского резерва Кирилл Соснин в первый день выборов лично пришел на избирательный участок в Люберцах и отдал свой голос, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

За плечами Кирилла — боевой опыт, воинские награды и путь возвращения к мирной жизни. Сегодня он возглавляет спортивную школу олимпийского резерва и занимается развитием спорта в родном округе.

«Сегодня свой выбор я сделал», — отметил Кирилл Соснин.

Для Ассоциации ветеранов СВО Московской области важно рассказывать о наших товарищах, которые после возвращения продолжают работать, осваивать новые направления и участвовать в жизни своих городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.