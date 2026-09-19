Болилая и Двойных проголосовали на выборах в Подмосковье

На территории Московской области 18 сентября стартовало трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы и Мособлдумы. В нем поучаствовали, в том числе Герой России Людмила Болилая и сенатор Совфеда РФ от Московской области Александр Двойных.

Свое волеизъявление реализовала фельдшер из Ступина, Герой России Людмила Болилая. Она вошла в историю как первая женщина, получившая от президента России высшую государственную награду за проявленный подвиг в зоне проведения специальной военной операции.

Болилая акцентировала внимание на том, что участие в выборах дает гражданам возможность лично формировать перспективу развития государства. По ее словам, выбор жителей — понятный сигнал для всего мирового сообщества о нерушимости народного единства.

Она добавила, что устойчивость государства заключается в уверенности в завтрашнем дне, когда ключевые решения принимаются с опорой на интересы населения, а не ради временного эффекта. Фундаментом такой уверенности становится голос каждого конкретного избирателя.

Мнение сенатора Двойных

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В свою очередь, на избирательном участке в домодедовском лицее № 3 свой выбор сделал сенатор от Подмосковья в Совете Федерации Александр Двойных.

Народный избранник подчеркнул, что сегодня у любого жителя Московской области есть возможность повлиять на то, каким окажется новый состав депутатского корпуса в Государственной думе и областном парламенте. Двойных указал, что принятые гражданами решения напрямую закладывают вектор развития как федеральной, так и региональной законодательной базы, а также влияют на утверждение бюджета.

В конечном счете все эти процессы сказываются на повседневных условиях жизни граждан — от сферы экономики и социальной поддержки до образования и системы здравоохранения.

Для населения Московской области предусмотрен комплекс удобных форматов участия в голосовании. Избиратели могут лично явиться на свой избирательный участок для получения бумажного бюллетеня или же воспользоваться механизмом дистанционного электронного голосования с помощью смартфона или компьютера, если ранее была оформлена соответствующая заявка.

Для лиц, испытывающих сложности с самостоятельным посещением избирательных участков, предусмотрена процедура голосования на дому. Члены участковых избирательных комиссий выезжают по адресам с переносными урнами.

Легитимность, прозрачность и соблюдение всех установленных норм на избирательных участках контролируют наблюдатели. В их ряды вошли порядка четырех тысяч представителей партии «Единая Россия». Общественные контролеры непрерывно отслеживают процедуру голосования, фиксируют текущие события и содействуют оперативному разрешению возникающих дискуссионных моментов.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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