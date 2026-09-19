сегодня в 18:26

Явка на выборах в Госдуму превысила 40%

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

В федеральном избирательном округе представлены: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование проходит практически без сбоев, на выборах проголосовали уже более 4,6 млн россиян.

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