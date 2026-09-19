Памфилова: досрочно на выборах проголосовали более 4,6 млн россиян
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Дистанционное электронного голосование проходит практически без сбоев, на выборах проголосовали уже более 4,6 млн россиян. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.
По ее словам, в 12 субъектах РФ, где было введено военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали 4 млн 400 тысяч 215 избирателей.
Всего за весь период кампании было возбуждено 22 уголовных дела.
За 18 сентября в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями.
При этом Памфилова отметила, что проблем в ходе голосования на выборах в РФ не много.
Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.
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