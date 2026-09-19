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Памфилова: досрочно на выборах проголосовали более 4,6 млн россиян

Дистанционное электронного голосование проходит практически без сбоев, на выборах проголосовали уже более 4,6 млн россиян. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии.

По ее словам, в 12 субъектах РФ, где было введено военное положение и средний уровень реагирования, досрочно проголосовали 4 млн 400 тысяч 215 избирателей.

Всего за весь период кампании было возбуждено 22 уголовных дела.

За 18 сентября в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями.

При этом Памфилова отметила, что проблем в ходе голосования на выборах в РФ не много.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

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