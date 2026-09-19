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Жуткое ДТП: иномарка насмерть сбила пешехода в центре Москвы

Происшествия
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Фото - © Telegram/Тверской LIVE

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло на Тверской улице в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Mercedes. Он получил смертельные травмы.

После столкновения с пешеходом Mercedes влетел в BMW.

Кадры с места происшествия появились в Сети. Судя по ним, движение по улице перекрыто. На месте работают оперативные службы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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