Глава Ассоциации ветеранов СВО оценил работу Центра общественного наблюдения

В Одинцове руководитель Ассоциации ветеранов СВО Одинцовского городского округа Александр Журавлев нанес визит в Центр общественного наблюдения и детально ознакомился с его инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026» в Telegram-канале .

По оценке эксперта, современный уровень автоматизации всех процедур вместе с передовым техническим оснащением площадки выступает гарантом полной легитимности и прозрачности избирательного процесса.

Журавлев акцентировал внимание на том, что подобная абсолютная открытость критически важна для российского общества в текущих непростых условиях. Он также добавил, что параллельно с этим открытость выборов демонстрируется зарубежным наблюдателям и иностранным представителям, присутствующим на объекте.

По его словам, именно такая демонстрация свободного волеизъявления позволяет убедительно доказать всему миру внутреннюю правоту и силу государства.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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