Ефимов: почти 21,5 тыс горожан оформляют документы на квартиры по реновации

На сегодняшний день почти 21,5 тыс. москвичей оформляют документы на квартиры в новостройках по программе реновации, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В оформлении документов задействованы жители 320 ветхих домов, расположенных в 12 округах столицы.

«Так, на юго-востоке на этом этапе переселения находятся свыше 6,2 тысячи жителей 59 старых домов, на востоке — более 4,6 тысячи москвичей из 49 зданий, а на юго-западе — почти 2,9 тысячи человек из 29 домов. Участники программы реновации могут переехать в современные жилые комплексы, построенные по программе реновации, сразу же после заключения договора на новую недвижимость», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Квартиры, предлагаемые участникам реновации, просторнее, чем в расселяемых домах, за счет более больших кухонь и широких коридоров. В помещениях уже выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, смонтированы розетки и подключены светильники.

Оформить документы для переезда будущим новоселам помогают специалисты Департамента городского имущества города Москвы.

«Спланировать взаимодействие со специалистами участники переселения могут самостоятельно. Выбор удобной даты для осмотра предложенного жилья и для заключения договора на новую квартиру доступен онлайн через суперсервис „Переезд по программе реновации“ на портале mos.ru. Через него же можно зарезервировать запись на прием к нотариусу, если договор должен быть заверен. Это актуально для семей, в которых среди собственников жилья есть несовершеннолетние, а также частично или полностью недееспособные лица», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал об открытии второй очереди завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов по программе реновации.