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Два московских аэропорта работают с ограничениями

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим приема и отправки воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе расположения аэропортов. В связи с этим обслуживание рейсов осуществляется исключительно по согласованию с профильными ведомствами. 

В Росавиации предупредили о возможных изменениях и корректировках в текущем расписании полетов. Подобные меры приняты для полного обеспечения безопасности пассажиров.

Ночью 19 сентября аэропорты Внуково и Домодедово тоже принимали, отправляли самолеты по согласованию. Тогда вводились ограничения на использование воздушного пространства.  

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