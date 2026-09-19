Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию
Ночью 19 сентября московские аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Причиной стало введение ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов. В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.
Этой ночью в аэропорту Домодедово уже вводили ограничения. Позже они были сняты.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.