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Шесть детей попали в больницу из-за отравления в детском лагере на Сахалине

На Сахалине в детском лагере «Юбилейный» нескольким воспитанникам стало плохо. В результате потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.

Дети начали жаловаться на боли в животе, слабость и тошноту после ужина. Им вызвали скорую помощь. Шесть пострадавших доставили в инфекционное отделение Детской областной больницы.

Позже двоих детей забрали родители. Еще четыре ребенка пока остаются в медучреждении. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

В связи с произошедшим столовую в лагере закрыли. Принято решение завершить смену.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области, начата проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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