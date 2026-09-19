Минимальное число уроков в 10-11-х классах увеличится с 1 сентября 2027 года

Минпросвещения России увеличило минимальное количество учебных часов для учащихся в 10-11 классах. Этот показатель составит 2 312 часов — это примерно на 140 часов больше, чем сейчас, сообщает ТАСС .

Министерство утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Его введение в действие запланировано на 1 сентября 2027 года.

«Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не менее 2 312 часов и не более 2 516 часов (не более 37 часов в неделю в каждом классе)», — отмечается в документе.

Ранее в федеральном государственном образовательном стандарте количество учебных занятий за два года на одного ученика составляло не менее 2 170 часов.

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