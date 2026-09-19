Продюсер объяснил, почему Депардье не решился на переезд в Россию

Известный французский актер Жерар Депардье обдумывал возможность переезда в Россию, поскольку испытывает симпатию к стране, однако его остановил страх перед негативной реакцией французских судов. Об этом заявил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле, который долго сотрудничал с актером, сообщает РИА Новости .

Во Франции против Депардье началась кампания травли после выхода видеосюжета на центральном телеканале, в котором его обвиняли в домогательствах. Позже сюжет был признан сфабрикованным.

«Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: „Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю“. На мой взгляд, это ошибка. Но что поделать — так уж сложились обстоятельства», — сказал Фрилле.

Продюсер также поделился, что с Депардье его связывают близкие отношения. Им обоим нравилось работать в России. В частности, был открыт ресторан в Новосибирске, создан целый бренд — линейка продуктов питания.

Сейчас актер уже не участвует в управлении сибирским рестораном.

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