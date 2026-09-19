Силы ПВО уничтожили 5 летевших на Москву БПЛА

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«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — отметил мэр в мессенджере МАКС.

На данный момент на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее столичные аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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