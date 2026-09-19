Силы ПВО уничтожили 5 летевших на Москву БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь пытались атаковать Москву. Пять дронов сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.
«Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — отметил мэр в мессенджере МАКС.
На данный момент на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее столичные аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.
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