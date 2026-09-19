Эксперт Сицко рассказал, когда медведи начнут реже выходить к людям

Ситуация с появлением медведей у населенных пунктов может нормализоваться в 2027 году — за счет восстановления кормовой базы и регулирования численности хищников. Об этом заявил врио президента Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко, сообщает ТАСС .

«Я думаю, что этим годом период активного выхода медведей к людям и ограничится. В следующем году мы имеем в виду, что и кормовая база будет больше, и медведей каких-то отстреляют, и все нормализуется, таких ситуаций не будет», — отметил эксперт.

По его словам, в этом году на ситуацию повлияли неурожай природных кормов, доступность еды возле жилья и снижение интенсивности охоты. Молодые медведи, которых крупные особи вытесняют из тайги, чаще появляются рядом с людьми.

Ранее в России произошло несколько случаев нападения медведей на людей. В частности, в Иркутской области зверь убил двух мужчин, которые собирали ягоды.

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