Хотел жуткий трофей: неизвестный отрубил голову морскому льву в Сан-Франциско

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В Сан-Франциско на пляже морскому льву отрезали голову. Правоохранители разыскивают того, кто надругался над телом животного, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ABC.

Специалисты полагают, что обезглавливание произошло уже после гибели животного.

Предположительно, злоумышленник хотел заполучить жуткий трофей для своей коллекции.

Местные власти напомнили, что за присвоение частей тела морских млекопитающих предусмотрено наказание до одного года лишения свободы и штраф до 36 тысяч долларов.

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