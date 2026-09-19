Моряк с российского судна скончался после утечки хладагента в Пусане

Скончался один из российских моряков, пострадавших при утечке хладагента на судне «Калтан» в порту Пусана в Республике Корея, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в этом городе.

Моряк умер 19 сентября. Генконсульство выразило соболезнования близким погибшего.

Ранее, 15 сентября, генконсульство РФ в Пусане сообщило, что при утечке хладагента на российском судне «Калтан» в порту Пусана пострадали четыре россиянина. Один из них был в тяжелом состоянии.

Всего на борту рыболовецкого судна находились 15 человек.

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