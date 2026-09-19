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США, Дания и Гренландия подпишут соглашение о безопасности на полях ГА ООН

Политика

На следующей неделе в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН власти США, Дании и Гренландии намерены заключить соглашение, касающееся безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Об этом заявил офис премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.

«Соглашение, которое укрепляет нашу общую безопасность в Арктике и Североатлантическом регионе, которое благоприятно для НАТО и Европы и соглашение, которое одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право народа Гренландии на самоопределение», — привел офис премьера ее заявление.

После подписания документ должен пройти специальные парламентские процедуры, прежде чем вступит в силу.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

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